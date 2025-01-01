Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 32
Folge 32: Goliath

23 Min.Ab 12

Todesfahrt - Ein Auto liegt auf einer Landstraße und vom Fahrer fehlt jede Spur. Auf dem Beifahrersitz liegt eine tote Frau. Doch sie starb nicht bei dem Unfall, sondern durch einen Bauchschuss. Plötzlich kommt der blutende und verwirrte Ehemann der Toten aus einem Gebüsch. Hat er die Tat begangen?

SAT.1
