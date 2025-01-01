Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Lucy in the Sky
23 Min.Ab 12
Fremde Welten - Lucy Keim, die Frau eines Alien-Forschers, wird tot in einem Waldstück aufgefunden. Wurde sie ermordet? Oder hat sie ihrem Leben womöglich sogar selbst ein Ende gesetzt? Die Kommissare ermitteln und begeben sich auf unerforschtes Terrain.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1