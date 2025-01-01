Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Schlaf gut
23 Min.Ab 12
Zur falschen Zeit am falschen Ort - David Barkmann wird erdrosselt in seiner Wohnung aufgefunden. Wurde ihm sein lukrativer Job zum Verhängnis? Oder steckt hinter seinem Tod ein anderer Grund? Die Kommissare stoßen bei den Ermittlungen auf mehr als ein düsteres Geheimnis ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
