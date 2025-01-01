Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Schweinerei
23 Min.Ab 12
Bewaffnete Raubüberfälle in den Duisburger Parks - Ein Räuber mit Schweinemaske versetzt Spaziergänger und Jogger seit Wochen in Angst und Schrecken. Die Kommissare ermitteln rund um die Uhr. Dabei kommen sich Nina Schmeuser und Thomas Bossmann immer näher ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1