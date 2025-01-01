Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Traum und Wirklichkeit

SAT.1Staffel 13Folge 44
Traum und Wirklichkeit

Traum und WirklichkeitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 44: Traum und Wirklichkeit

23 Min.Ab 12

Doppelt hält besser - Marius Händel und seine Freundin Lina Vers werden nahezu zeitgleich Opfer brutaler Übergriffe. Der Zusammenhang zwischen den Taten erschließt sich den Kommissaren erst, als sie in der Vergangenheit der Opfer nachforschen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen