Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Traum und Wirklichkeit
23 Min.Ab 12
Doppelt hält besser - Marius Händel und seine Freundin Lina Vers werden nahezu zeitgleich Opfer brutaler Übergriffe. Der Zusammenhang zwischen den Taten erschließt sich den Kommissaren erst, als sie in der Vergangenheit der Opfer nachforschen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1