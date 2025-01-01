Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Doppelter Abschied
22 Min.Ab 12
Auf zu vielen Festen getanzt - Es sollte die gelungene Vorbereitung auf den schönsten Tag seines Lebens werden, doch bei seinem Junggesellenabschied wird Max Möllmann vergiftet und stirbt. Aber wer hat Max sein Glück nicht gegönnt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
