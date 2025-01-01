Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Bis zur letzten Konsequenz
23 Min.Ab 12
Tod nach Ladenschluss - der Überfall auf einen Duisburger Supermarkt geht gründlich schief: Der Räuber muss den Filialleiter Volker Veidt erschießen, denn er hat den Täter erkannt. Die Kommissare ermitteln zwischen Wursttheke und Müllcontainer. Wer hat Veidt getötet?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1