Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Entwickler

SAT.1Staffel 13Folge 55
Folge 55: Der Entwickler

23 Min.Ab 12

Ausgeknipst - Der Fotograf Richard Mühlhausen stürzt von seinem Balkon nackt auf die Straße. Er ist auf der Stelle tot. War es ein Unfall oder doch ein Mord? In seiner Wohnung deutet alles darauf hin, dass er kurz vor seinem Tod noch Sex hatte. Doch mit wem?

SAT.1
