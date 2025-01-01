Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Bäumchen wechsel dich
23 Min.Ab 12
Im Garten Eden - Dirk Rüttgers wird tot in seiner Gärtnerei aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass er sich durch private und berufliche Fehltritte einige Feinde gemacht hat. Die Kommissare ermitteln und graben falsche Versprechungen und gebrochene Herzen aus.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1