Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Per Anhalter in den Tod
23 Min.Ab 12
Fahrt ohne Wiederkehr - Nach einem Streit mit ihrem Freund trampt Julia Huber von München nach Duisburg. Doch die Studentin erreicht nie ihr Ziel. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein Netz aus Lügen und verletzter Liebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1