Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Rangaswani
23 Min.Ab 12
Im Nirvana - Nachdem Studentin Julia tot in ihrer WG gefunden wird, gibt das Verhalten ihrer Mitbewohnerin Svenja Rätsel auf: Warum hat sie Julias Freund Jens nicht in die Wohnung gelassen, bevor die Polizei am Tatort eintraf? Und warum behauptet sie, Julia sei mit ihr auf einem Festival gewesen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1