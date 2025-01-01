Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Geh mal gucken
23 Min.Ab 12
Stille Nacht, tödliche Nacht - Schock für David Frisch: Nur kurz hat er seine Freundin im Schlafzimmer alleingelassen, doch als er zurückkommt, ist sie tot. Wer hat die Frau getötet? Und wie kam der Täter ins Haus? Die Kommissare tappen im Dunkeln ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1