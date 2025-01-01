Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Gabys Welpen
23 Min.Ab 12
Fatale Tierliebe - Die Züchterin Gaby Bauer wird in ihrem Haus niedergeschlagen und ihre Hundewelpen entführt. Doch was hat es damit auf sich? Für die Kommissare beginnt ein Fall der etwas anderen Art, bei dem selbst Bernie weich wird ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1