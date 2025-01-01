Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 79
23 Min.Ab 12

Mark Winter wacht verkatert hinter dem Steuer seines Autos auf, seine Hände sind blutverschmiert. Auf der Rückbank liegt eine hübsche, halbnackte Frau - tot. Mit ihr hatte Mark die vergangene Nacht in seiner Stammkneipe verbracht und Billard gespielt. Mark kann sich an nichts erinnern. Er hat einen Filmriss ...

SAT.1
