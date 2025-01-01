Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 79: Winter in Not
23 Min.Ab 12
Mark Winter wacht verkatert hinter dem Steuer seines Autos auf, seine Hände sind blutverschmiert. Auf der Rückbank liegt eine hübsche, halbnackte Frau - tot. Mit ihr hatte Mark die vergangene Nacht in seiner Stammkneipe verbracht und Billard gespielt. Mark kann sich an nichts erinnern. Er hat einen Filmriss ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
