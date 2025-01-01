Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Zwiespalt

SAT.1Staffel 13Folge 80
Im Zwiespalt

Folge 80: Im Zwiespalt

23 Min.Ab 12

Eine 50-Jährige wurde in ihrem Garten mit acht tiefen Stichen ermordet. Ihre Familie kann sich nicht erklären, wer zu einer solchen Tat fähig sein könnte. Spielt ihr Ex-Mann eine Rolle, obwohl diese erste Ehe schon seit 20 Jahren Geschichte ist? Niedrig und Kuhnt nehmen die Ermittlung auf ...

SAT.1
