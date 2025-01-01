Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Morgendlicher Albtraum
23 Min.Ab 12
Nur für einen Moment hatte Constanze Brink ihren dreijährigen Sohn im Auto unbeaufsichtigt gelassen. Als sie zurückkommt, sind Felix und der Wagen verschwunden. Wurde das Kind entführt oder handelt es sich hier um einen einfachen Autodiebstahl?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1