Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Schweigen ist Gold
23 Min.Ab 12
Reden ist Silber - schweigen ist Gold: Eric Tarm wurde bei lebendigem Leib die Zunge herausgeschnitten. Wer wollte den Radio-Moderator, der für seine derben Späße bekannt war, auf solch brutale Weise zum Schweigen bringen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1