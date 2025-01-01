Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Die Silhouette des Mörders
23 Min.Ab 12
Jurastudentin Lisa Zeiler wurde im Wohnheim erschossen. Eine Zeugin sah die Silhouette eines dicken Mannes am Tatort. Ist er die erste heiße Spur? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein mörderisches Verwirrspiel.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
