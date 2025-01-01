Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Bis dass der Tod uns scheidet
23 Min.Ab 12
Zerschmettert wird die Leiche der jungen Türkin Tülay Baki am Fuß eines Fabrikturms gefunden. Hat ihr aggressiver Bruder sie auf dem Gewissen? Oder wollte der streng religiöse Vater dem Mädchen eine Lehre erteilen? Die Kommissare ermitteln - doch dann geraten die Geschehnisse außer Kontrolle...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
