Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Nachts, wenn alles schläft
23 Min.Ab 12
Mit Spermaspuren im Haar erwacht die 27-jährige Tabledancerin Gitta Hermann, als ein maskierter Unbekannter aus ihrer Wohnung flüchtet. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: War diese Aktion nur ein schlechter Scherz oder das Vorspiel zu einer grausameren Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1