Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Flucht in den Tod
23 Min.Ab 12
Gerade aus der Haft entflohen, wird der Bankräuber Paul Müller erschlagen. Später Racheakt oder Mord aus Habgier? Die Beute ist bis heute unentdeckt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1