Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord im Schrebergarten

SAT.1Staffel 2Folge 48
Mord im Schrebergarten

Mord im SchrebergartenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 48: Mord im Schrebergarten

22 Min.Ab 12

In einer Schrebergarten-Kolonie fließt kaltes Blut: Peter Bäcker wurde in seinem Garten heimtückisch mit einem Spaten erschlagen. Welches mörderische Geheimnis steckt hinter der sonst so friedlichen Fassade der Schrebergarten-Nachbarschaft?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen