Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Ausgepeitschtes Liebesglück
23 Min.Ab 12
Ein entspannter Abend bei einer Prostituierten endet für den 31-jährigen Olaf Gleul tödlich: Erschlagen findet man die Leiche des Gebrauchtwagenhändlers in einem Wohnwagen am Stadtrand. Von der Prostituierten fehlt bislang jede Spur. Ist sie für den Mord an dem Familienvater verantwortlich?
