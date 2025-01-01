Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 2Folge 52
Folge 52: Blind Date

23 Min.Ab 12

Die schärfste Wurst der Stadt gab's nur bei Curry-Egon. Doch jetzt liegt der Imbissbudenbesitzer tot zwischen Strapsen und Dessous. Welche Geschichte verbirgt sich hinter der Leiche? Schmutzige Sexspiele zwischen Fett und Frivolität begleiten die Ermittlungen der Kommissare.

SAT.1
