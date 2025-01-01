Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Drogen sind verlogen
22 Min.Ab 12
Ein dumpfer Aufschlag durchbricht die Stille der Nacht, als der 21-jährige Paul Rannert auf den kalten Betonboden schlägt. Freitod oder brutales Verbrechen? Die Kommissare ermitteln in der Technoszene und stoßen auf schnelle Beats und harte Drogen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1