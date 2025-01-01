Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 2Folge 58
23 Min.Ab 12

Tatwerkzeug: Erdnüsse - mit einem allergischen Schockzustand liegt der Profi-Eishockeyspieler Rainer Langen bewusstlos in der Umkleidekabine. Skurriler Selbstmordversuch oder wurde der 28-Jährige von jemandem gezwungen, die Nüsse zu essen?

