Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Blutrausch
23 Min.Ab 12
Ein anonymer Anruf, eine menschenleere Wohnung und ein blutverschmiertes Badezimmer stellen die Kommissare vor ein Rätsel - von einem Opfer fehlt jede Spur. Wer musste hier die Hölle durchleben? Die Ermittlungen bringen Unfassbares ans Tageslicht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
