Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Grauen aus der Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Wenn der Traum vom Glück zum blanken Horror wird - per Zufall entdeckt die 26-jährige Laura Friedrich ein verwestes Skelett im Stauraum ihres Speichers. Die Kommissare ermitteln in der Vergangenheit und entdecken fast vergessene Geheimnisse.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1