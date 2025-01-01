Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: Ich weiß, wer's war!
23 Min.Ab 12
Sie wollte nur kurz am Kiosk Zigaretten holen, aber als Tamara Günter die Wohnungstür ihrer Freundin Nina Böhm öffnet, liegt die tot am Boden. Die Ermittlungen führen in die Vergangenheit des Opfers und lüften ein schreckliches Geheimnis...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1