Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 113: Model-Mord
23 Min.Ab 12
Ein Tod in der Model-Szene sorgt für Aufregung. Für die hübsche Neslian Demir kommt jede Hilfe zu spät - mit einer tödlichen Kopfverletzung liegt die junge Türkin in ihrem Wohnzimmer. War es ein tragischer Unfall oder doch brutaler Mord?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1