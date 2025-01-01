Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Riskante Gelüste
23 Min.Ab 12
Vergewaltigt und halbtotgeschlagen - für die 20-jährige Franziska Kruse wird dieser Albtraum zur schrecklichen Realität. Wer lässt sich zu solch einer Tat hinreißen? Die Kommissare stoßen auf eine bizarre Welt aus freier Liebe und gefährlichen Liebschaften ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
