Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Mit Vollgas in den Tod
23 Min.Ab 12
Bei ihrer Motorradfahrstunde kommt Maya Lorenz von der Straße ab und erliegt wenig später ihren Verletzungen. War es wirklich ein Unfall? Die Kommissare ermitteln in einer Welt, in der die Träume junger Menschen schamlos missbraucht werden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1