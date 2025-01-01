Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Überrollt
23 Min.Ab 12
Der leblose Körper des Gebrauchtwagenhändlers Uwe Kretzer wird im Straßengraben aufgefunden. Da am Fundort der Leiche nichts auf einen Verkehrsunfall hindeutet, nehmen die Kommissare die Ermittlungen auf. Was hatte der Mann hier zu suchen und warum musste er sterben?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1