Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Wie du mir, so ich dir
23 Min.Ab 12
Mit einem Genickbruch endet das Leben von Max Brönner: Der Unternehmer stürzt von der Galerie in seinem Haus in die Tiefe. Überraschte er einen Einbrecher oder kannte er den Täter? Welches Drama steckt hinter dem Tod des eiskalten Geschäftsmannes?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
