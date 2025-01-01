Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Gesteinigt
23 Min.Ab 12
Unter Pflastersteinen begraben wird die 24-jährige Lisa Borchardt im Keller eines Hauses tot aufgefunden - der Verwesungsprozess hat schon eingesetzt. Was machte das Mädchen nur mit einem Männerpyjama bekleidet in diesem Haus? Und warum musste sie so qualvoll sterben?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1