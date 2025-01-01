Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Hochmut kommt vor dem Fall
23 Min.Ab 12
Der erfolgreiche Rennreiter Sascha Diehl wird kurz vor dem Ziel von seinem Pferd abgeworfen und verletzt sich schwer. Ein normaler Reitunfall oder ein Anschlag? Die Kommissare ermitteln und stellen fest, dass Fairplay in diesem Sport keine große Rolle spielt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1