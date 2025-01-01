Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der tiefe Fall

SAT.1Staffel 3Folge 66
Der tiefe Fall

Der tiefe FallJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 66: Der tiefe Fall

23 Min.Ab 12

Der Zuhälter Klaus Lehmann stürzt aus dem 5. Stock in die Tiefe und ist sofort tot. Unfall, Selbstmord oder gar Mord? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und geraten in einen tiefen Sumpf aus Drogen und Prostitution ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen