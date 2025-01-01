Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Blitzschnell in den Tod
23 Min.Ab 12
Dem 28-jährigen Fahrradkurier Dirk Giese wurde offenbar eine Dienstfahrt zum Verhängnis. Erschlagen wird er abseits seiner Route aufgefunden. Hat es der Täter wirklich nur auf die verschwundene Kuriertasche abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1