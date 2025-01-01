Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Verhängnisvolle Beute
23 Min.Ab 12
Die übel zugerichtete Leiche des Häftlings Volker Bayer wurde in der Gefängniswäscherei gefunden. Hinter verschlossenen Türen stoßen die Kommissare auf eine Spur aus Rache, Eifersucht und offenen Rechnungen.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1