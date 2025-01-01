Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Nackte Tatsachen
23 Min.Ab 12
Die Künstlerin Lisa Degner verschwindet kurz vor ihrer Vernissage spurlos, ihre Wohnung gleicht einem Schlachtfeld, mehrere Bilder wurden gestohlen. Ist der Täter in der Kunstszene zu suchen, oder was steckt sonst hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© SAT.1