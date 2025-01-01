Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 93: Leben am Limit
23 Min.Ab 12
Ertrunken in einer Pfütze wird die 18-jährige Julia Michels morgens nach einer Party gefunden. Die Ermittlungen führen die Kommissare zur Clique des Mädchens. Doch hinter der Fassade bedingungsloser Freundschaft decken sie Lügen und Intrigen auf. Haben Julias Freunde etwas mit ihrem Tod zu tun?
