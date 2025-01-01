Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tortenschlacht

SAT.1Staffel 3Folge 98
Tortenschlacht

TortenschlachtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 98: Tortenschlacht

23 Min.Ab 12

Böse Überraschung - auf einem Junggesellenabschied soll die Stripperin Miriam Greitsch aus einer Torte steigen - stattdessen fällt sie ins Koma. Wurde sie vergiftet? Die Kommissare stören nur ungern die Hochzeitsvorbereitungen, doch nur hier ist der Täter zu finden ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen