Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Liebe ohne Leiden
23 Min.Ab 12
Lebensgefahr - Betreten der Baustelle verboten! Der Unternehmensberater Gunnar Hansen wird lebensgefährlich verletzt in einem Baugraben gefunden. Die Verletzungen deuten auf einen Kampf hin. Wer stieß ihn in die Tiefe und ließ ihn liegen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1