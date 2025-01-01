Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Hartz aber herzlich
22 Min.Ab 12
Alarm im Arbeitsamt: Ein Arbeitsloser nimmt seine Beraterin als Geisel und droht, sie umzubringen, falls er nicht sofort einen Job bekommt. Kurzschluss oder geplante Geiselnahme?
