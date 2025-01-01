Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 116: Verwischte Spuren
22 Min.Ab 12
Models, Mord und Männerträume: Mit heruntergelassener Hose wird der Agenturchef Rob Montana erschlagen aufgefunden. Wurde ihm seine Schwäche für schöne Frauen zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1