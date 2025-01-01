Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 127: Sein bestes Stück
22 Min.Ab 12
Sex, Drugs and Rock'n'Roll - das war das Leben des 29-jährigen DJs Michael Zeller. Doch dann wird er tot auf der Damentoilette einer Diskothek gefunden. Was hatte er dort zu suchen? Die Kommissare stoßen auf betrogene Frauen und grenzenloses Selbstvertrauen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1