Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wer ist die Tote in meinem Wohnzimmer?

SAT.1Staffel 4Folge 164
Wer ist die Tote in meinem Wohnzimmer?

Folge 164: Wer ist die Tote in meinem Wohnzimmer?

22 Min.Ab 12

Ein Albtraum für Familie Stock: In ihrem Wohnzimmer liegt ein totes Mädchen - keiner von ihnen will das Opfer jemals zuvor gesehen haben. Die Kommissare ermitteln in einer Familienwelt, die nicht so heil ist, wie es scheint.

SAT.1
