Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die oder keine

SAT.1Staffel 4Folge 180
Die oder keine

Die oder keineJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 180: Die oder keine

22 Min.Ab 12

Grauen am Morgen: Sandra Braun findet ihren toten Hund mit einer Schere im Bauch im Briefkasten. Seit Wochen wird die junge Frau von einem Stalker bedroht. Und sie hat Angst - wird nach dem Tier als nächstes ein Mensch dem Psychopathen zum Opfer fallen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen