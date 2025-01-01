Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 192: Die Horrorshow
22 Min.Ab 12
Im Kinderzimmer hingerichtet: Mit elf Messerstichen getötet wird der Schüler Sebastian Anders von seiner Mutter gefunden. Die Kommissare befürchten Schreckliches: Wurde dem Außenseiter seine Leidenschaft für Horrorfilme zum Verhängnis?
