Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 195: Lea, verzweifelt gesucht
22 Min.Ab 12
Es schien ein ganz normaler Tag zu sein, aber plötzlich beobachtet Mario Thielmann durch sein Fenster im Haus gegenüber einen Mord. Hat ihm seine Phantasie einen Streich gespielt oder wohnt im Haus gegenüber wirklich ein Mörder?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1